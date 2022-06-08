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Жители Калужской области спасли 218 700 ежиков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2022 15:04 1 715
Жители Калужской области спасли 218 700 ежиков

В Калужской области за три месяца в рамках экологической акции «Батарейку принеси - ежика спаси» собрано 4374 килограмма отработанных батареек. В среду, 8 июня, об этом сообщила Дирекция парков.

Благодаря этому удалось спасти 218 700 условных ежиков. Именно столько животных могло проживать на территории, которую загрязнили бы эти батарейки, если бы попали на свалку.

Больше всего батареек собрали в школе №17 Калуги – 473 килограмма. В детско-подростковом центре «Содружество» - 245 килограммов, в кондровской школе №1 – 165 килограммов, в средней школе села Бронцы – 161 килограмм.

Награждение призеров состоится 17 июня в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2022 15:04 1 715
Тэги: общество экология дети
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