В Калуге мошенники вновь начали выманивать деньги, представляясь следователями

В среду, 8 июня, управление Следственного комитета предупредило о мошенниках, которые начали обзванивать жителей региона от имени следователей.

Они представляются сотрудниками СК, данные о которых размещены в свободном доступе в интернете.

Под различными предлогами преступники выманивают деньги.

- Призываем проявлять максимальную осторожность, - говорится в заявлении настоящего Следственного комитета. - Любой звонок с неизвестного входящего номера оценивать как потенциально опасный. Не следует разговаривать с незнакомцами, отвечать на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах.

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