В Калужской области волонтеры нашли родных пожилого мужчины

В Обнинске удалось найти родных 83-летнего Егора Минина. В среду, 8 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга». https://www.kp40.ru/news/society/91183/

Пожилой мужчина с 4 июня находился в больнице.

Никаких контактов родственников у него не было.

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