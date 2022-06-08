В Калужской области волонтеры нашли родных пожилого мужчины
В Обнинске удалось найти родных 83-летнего Егора Минина. В среду, 8 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга». https://www.kp40.ru/news/society/91183/
Пожилой мужчина с 4 июня находился в больнице.
Никаких контактов родственников у него не было.
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