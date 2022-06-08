В Калуге сотрудники скорой помощи дважды за неделю приняли роды

Вечером во вторник, 7 июня, в Калуге беременная двойней женщина вызвала скорую, но до роддома доехать не успела. Принимали роды приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи.

В результате все сложилось хорошо. На свет появились две здоровые девочки. Вместе с мамой их отвезли в перинатальный центр.

За последнюю неделю это уже второй случай в Калуге, когда роды принимают приехавшие на вызов врачи.

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