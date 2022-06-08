В Калужской области 25 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 25 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 155, сообщили в среду, 8 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы четыре человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 29 пациентов. Всего с болезнью справились 102 236 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3646 случаев коронавируса. За весь период - 18 362 105. Госпитализированы за сутки – 1618. Выписаны – 4737, за весь период – 17 777 625. За последние сутки в стране от ковида умерли 79 человек, за все время – 379 736.

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