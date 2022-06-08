8 июня в Калугу приезжали известные актеры

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 июня.

1845 – в Калуге гастролирует П. Мочалов. Он известен по романтическим образам героев, борющихся против насилия. На калужской сцене играл Гамлета.

1912 – открытие в Калуге педагогических курсов с числом слушателей 150 человек и с «преобладанием женского элемента».

1920 – родился Иван Никитович Кожедуб (8.06.1920 – 8.08.1991), маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Калуги (с 16.12.1976). В 1950-е гг. был начальником штаба калужского гарнизона в Калуге.

1946 – местная пресса сообщает о калужских гастролях М. Щепкина. С его участием прошло шесть спектаклей, в том числе «Женитьба» Гоголя.

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