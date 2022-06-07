Федеральные эксперты оценили итоги Всероссийского инновационного форума студентов-медиков в Калужской области

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных в Калужской области прошел VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени». Это событие положительно оценили федеральные эксперты.

Участие главы региона, федерального министра и других спикеров в студенческом форуме очень ценно, считает зампред комиссии по охране здоровья и развитию здравоохранения Общественной палаты России, главврач «Центра медицинской профилактики ГАЗ» Валентина Цывова:

- Для молодых врачей и студентов-медиков такой диалог и такое внимание власти крайне важны. Это здорово, когда власти регионального и федерального уровня и выпускники медицинских вузов, которые придут работать к нам в систему здравоохранения, вот так совместно обсуждают проблемы и ищут наилучшие решения.

Учитывая уровень ключевых спикеров и экспертов, которые приехали в Калугу, форум стал «своеобразной точкой сборки всего того, что есть передового в нашем здравоохранении, и тех, кто придет в него завтра», говорит Павел Савчук, в недавнем прошлом студент-медик, а сейчас руководитель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», замдиректора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ.

- Мы все видели, какую огромную часть работы взяли на себя волонтеры-медики во время пандемии, и в большинстве своем это были именно студенты и ординаторы. Поэтому тот вклад, который они вносят в наше здравоохранение, уже заметен, и им уже есть чем поделиться, а их свежий взгляд может быть очень полезен. Молодые медики хотят быть услышанными, хотят предлагать свое видение и хотят иметь возможность прямого диалога с теми, кто принимает решения, – продолжает Савчук. – Такой прямой, открытый и откровенный диалог крайне важен. Важно, чтобы их слушали, чтобы оценивали инициативы, потому что это наше завтра, когда сегодняшний студент придет в поликлинику и будет вас лечить.

В рамках форума состоялись мастер-классы, семинары, деловые игры, тренинги на VR-тренажерах по трем основным направлениям – «Молодежная политика», «Профессионализм», «Наука и инновации». На итоговом пленарном заседании были представлены три лучших проекта (по одному от каждого направления), во всех были сформированы предложения, которые могут улучшить работу отечественного здравоохранения.

Валентина Цывова особо выделяет то внимание, которое на форуме было отведено вопросам цифровизации.

- Сегодня это одна из самых важных задач и одна их самых больших проблем для регионов. Поэтому предложения и помощь от молодых специалистов будут востребованы, – уверена эксперт. – Прямо скажем, не везде она у нас идет, как хотелось бы. Поскольку и программы где-то сыроваты, и не все получается у самих медиков. И то, что очень здо́рово реализуется в столице, не всегда так же здорово идет в регионах. Поэтому программа буксует. Мы не сможем дальше идти в цифровую трансформацию, о которой на форуме говорил наш министр Михаил Мурашко, если нам с таким трудом даются первые шаги. И молодежь, которая сейчас приходит из вузов и колледжей, во многом помогает освоить цифровые технологии, помогает возрастным врачам справиться с новыми требованиями, да и в целом они смотрят на эти задачи по-другому.

Для губернатора Калужской области Владислава Шапши форум стал еще и возможностью продемонстрировать будущим выпускникам медвузов потенциал калужского здравоохранения. Приветствуя участников форума, Шапша выразил надежду, что кто-то из молодых специалистов обязательно выберет местом своей дальнейшей работы Калужскую область.

- В российских регионах есть гораздо больше рабочих мест для вас. Огромная задача для каждого губернатора – суметь обучить и заинтересовать, привлечь к себе молодых врачей, которые будут спасать жизни людей. Мы очень рассчитываем, что вы будете работать по выбранной специальности, – подчеркнул Шапша.

Было бы удивительно, если бы калужский губернатор не воспользовался такой возможностью, когда несколько сотен молодых специалистов к нему приехали в область, комментирует слова Шапши Валентина Цывова:

- Губернаторы борются и за врачей, и за фельдшеров в первую очередь для того, чтобы жители их регионов чувствовали себя лучше, комфортней. Они делают все возможное, чтобы заполучить молодых специалистов, – вводят доплаты, дают жилье, расширяют социальные программы. И калужский губернатор не исключение, хотя область по многим показателям передовая.

Павел Савчук в свою очередь отметил, что всероссийский форум прошел именно в нашем регионе, что говорит о хорошем взаимодействии главы Калужской области и федерального центра, а также о необходимости преломления проблем через региональный фильтр.

- Говоря о глобальных вопросах и проектах, нужно никогда не отрываться от земли. Вся реальная медицина – в регионах: в ЦРБ, районных и городских поликлиниках. И чем ближе мы будем на любом из форумов вот к этой реальной медицине, тем будет лучше. Потому что самое страшное, что может произойти, – это когда мы начнем обсуждать что-то, что вообще не имеет никакого отношения к реальной картине. И, возможно, этот форум будет дальше шагать по стране, если другие регионы проявят такую же активность, как это сделала Калужская область, власти которой показали, что они открыты всему новому, – поделился он своим мнением.

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