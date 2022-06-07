В Калужской области 13 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 13 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 130, сообщили во вторник, 7 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 22 человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 27 пациентов. Всего с болезнью справились 102 207 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3259 случаев коронавируса. За весь период - 18 358 459. Госпитализированы за сутки – 1866. Выписаны – 5135, за весь период – 17 772 888. За последние сутки в стране от ковида умерли 73 человека, за все время – 379 657.

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