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В Калуге празднование Дня выпускника завершится фейерверком

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 07.06.2022 09:13 3 1072
В Калуге празднование Дня выпускника завершится фейерверком

Как мы уже рассказывали, 25 июня в Калуге состоится традиционное шествие выпускников. После него в Центральном парке культуры и отдыха для окончивших школу и их родителей запланирован праздник. Подробности в понедельник рассказала на планерке в городской управе начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА.

В шествии, которое начнется в 19:00 на площади Победы, примет участие около 1650 человек. Маршрут будет таким же, как в предыдущие годы: от площади Победы по улицам Кирова, Ленина, площади Старый торг и улице Баженова. 

Выпускники зайдут в парк по красной дорожке. На территорию праздника пустят только тех, у кого будут специальные браслеты.

В парке для гостей подготовят 20 локаций.

Завершится все фейерверком в 22:30.

Ранее мы рассказывали, что 25 июня в Калуге будет перекрыто движение на 22 улицах.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 07.06.2022 09:13 3 1072
Тэги: общество шествие выпускников
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