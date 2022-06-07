В областном центре прошла акция «Чистая машина - чистый город», организованная калужским депутатом Дмитриковым

Ежегодно, с наступлением весны, на дорогах и тротуарах города скапливаются кучи пыли. Причина её обилия - посыпка в зимний период дорог и тротуаров грязным песком, в котором присутствует примесь глины. Также большое количество грязи в областную столицу ввозит спецтехника, выезжающая со строек, на которых отсутствуют стационарные пункты мойки колес.

В рамках проведенной акции волонтеры поблагодарили водителей чистых автомобилей и вручили на память небольшие открытки с надписью: «Спасибо вам за чистую машину».

Основная цель акции – привлечь внимание автомобилистов к проблеме чистоты нашего города.

Михаил Дмитриков:

Наша область, — это наш общий дом, и мы все хотим жить в чистоте и комфорте. В первую очередь мы благодарим тех людей, которые заботятся о своем личном имуществе и содержат его в чистоте и порядке, ведь улицы наших городов и поселков наполнены автомобилями, и они тоже являются частью общественного пространства. Чистый автомобиль не загрязняет дороги, город становится менее пыльным. Поэтому мы говорим спасибо людям, которые это понимают. Спасибо Вам.







Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.