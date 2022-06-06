Олег Стеклов назначен новым прокурором Ферзиковского района
31-летний Олег Стеклов назначен новым прокурором Ферзиковского района. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Стеклов работал на различных должностях в прокуратуре Обнинска с 2016 года.
Ранее в Ферзиково в течение года работал Дмитрий Ефремов.
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