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7 июня в Козельске пожар уничтожил 368 домов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.06.2022 07:50 0 255
7 июня в Козельске пожар уничтожил 368 домов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 июня.

1777 (ст. стиль) – страшный пожар в г. Козельске. Огнем было уничтожено 6 из 9 церквей, а из 664 обывательских домов сгорело 368.

1901 – Городская хроника. Июнь начался еще более жаркими днями, чем были в мае, но жара умеряется перепадающими мелкими дождичками. По утрам до 8-9 часов бывает даже прохладно, а к полудню температура доходит до 30 градусов по Реомюру (+37,5 по Цельсию). Виды на урожай полные («Калужские губернские ведомости»)

1918, 7-8 июня - губернский съезд Советов отменил название «Калужская советская республика» и образовал аппарат местной советско-партийной власти. Создание Калужской республики и большевистских органов управления началось на Первом губернском съезде Советов 30 января 1918 г. и было обусловлено не стремлением учредить «независимое от центра государственное образование», а политической борьбой и попыткой ограничения эсеровского влияния. Наименование «Калужская Советская республика» постепенно исчезает из документов 1918 года, после того, как Второй губернский съезд Советов принимает решение «об изгнании левых эсеров из органов Советской власти». В.Я.Филимонов полагал, что Калужская республика «тихо умерла» потому, что её как государственно-территориального образования и не существовало. Это громкое наименование стало своеобразной «разменной монетой» в борьбе политических группировок за власть.

1921 – открытие рабфака при Калужском институте народного образования. Этот институт был предшественником Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.06.2022 07:50 0 255
Тэги: история калуги
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