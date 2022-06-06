В Калужской области 250 тысяч человек получили прибавку к пенсии

В Калужской области 250 тысяч неработающих пенсионеров получили прибавку к пенсии с 1 июня. В среднем размер ежемесячной выплаты увеличился на 1760 рублей, сообщили в понедельник в региональном Пенсионном фонде.

Там пояснили, что индексация пенсии прошла автоматически, никаких дополнительных обращений не требуется.

В Пенсионном фонде заявили, что средняя пенсия в стране у неработающих пожилых людей увеличилась до 19 360 рублей.

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