В Калужской области компания-банкрот погасила задолженность по зарплате в 16 миллионов рублей

В Дзержинском районе Калужской области 86 работников обанкротившегося предприятия все-таки получили свою зарплату. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудникам компании были должны суммарно 16 миллионов рублей.

Деньги вернули после вмешательства прокуратуры.

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