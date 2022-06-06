В Калужской области компания-банкрот погасила задолженность по зарплате в 16 миллионов рублей
В Дзержинском районе Калужской области 86 работников обанкротившегося предприятия все-таки получили свою зарплату. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудникам компании были должны суммарно 16 миллионов рублей.
Деньги вернули после вмешательства прокуратуры.
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