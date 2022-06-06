В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 13,4%

За неделю, с 30 мая по 5 июня, в Калужской области зафиксированы 4182 случая ОРВИ. Это на 13,4% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом показатель заболеваемости превышает пороговые значения на 0,3%. Если рассматривать отдельные возрастные группы, то у детей ОРВИ встречается реже, чем в предыдущие годы, у взрослых – на 7,1% чаще.

В больницы с ОРВИ попали 36 калужан.

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