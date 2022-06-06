В Калужской области за неделю клещи укусили 189 человек

За неделю, с 30 мая по 5 июня, в Калужской области 189 человек пострадали от укусов клещами. Среди них 57 детей, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего людей кусали в Калуге, Обнинске, Жуковском, Боровском, Сухиничском, Малоярославецком и Кировском районах.

В лабораториях проверили за неделю 102 клеща. В 11 случаях выявлен боррелиоз, в одном - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

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