В Калужской области 23 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 23 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 117, сообщили в понедельник, 6 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы восемь человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 22 пациента. Всего с болезнью справились 102 180 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3349 случаев коронавируса. За весь период - 18 355 200. Госпитализированы за сутки – 662. Выписаны – 3492, за весь период – 17 767 753. За последние сутки в стране от ковида умерли 64 человека, за все время – 379 584.

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