В Калуге телебашня окрасится в тигровую расцветку

С 6 по 8 июня по ночам телебашня в Калуге будет окрашена в тигровую расцветку. Акция пройдет в нескольких городах страны и приурочена к предстоящему Международному форуму по сохранению тигра.

Также башня в Калуге станет полосатой с 29 июля по 1 августа в честь Международного дня тигра и с 5 по 7 сентября - на время проведения Международного форума по сохранению тигра.

В России живет амурский тигр - один из самых редких подвидов полосатого хищника.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.