В Калужской области ищут родных 83-летнего мужчины

В обнинской больнице с 4 июня находится 83-летний Егор МИНИН. В понедельник поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках его родных.

Приметы:

Рост: 173 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые.

Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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