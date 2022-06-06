В Калужской области ищут родных 83-летнего мужчины
В обнинской больнице с 4 июня находится 83-летний Егор МИНИН. В понедельник поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках его родных.
Приметы:
- Рост: 173 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые.
Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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