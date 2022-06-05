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В Калужской области в течение трех дней разрабатывали инновационные проекты для медицины

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.06.2022 17:27 0 126
В Калужской области в течение трех дней разрабатывали инновационные проекты для медицины

В воскресенье, 5 июня, в Калужской области на территории этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» завершил работу VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени».

В итоговом пленарном заседании форума приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор области Владислав Шапша.

Целью форума стал обмен опытом в сфере студенческого самоуправления, молодежных проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля. Его участниками стали студенты, молодые врачи и фармацевты, представляющие 84 вуза и научных организации со всей страны. В течение трёх дней они принимали участие в мастер-классах, семинарах, деловых играх, проходили тренинги на VR-тренажерах в рамках трёх основных треков — «Молодёжная политика», «Профессионализм», «Наука и инновации». По итогам на заключительном пленарном заседании были представлены три лучших проекта – по одному от каждого трека.  Все они направлены на дальнейшее совершенствование системы отечественного здравоохранения.

Владислав Шапша приветствовал участников форума на калужской земле и выразил надежду на то, что многие из молодых специалистов выберут наш регион местом своей дальнейшей работы.

- Вас вроде бы так много. Но вы прекрасно знаете, что в российских регионах есть гораздо больше рабочих мест для вас. Огромная задача для каждого губернатора – суметь обучить и заинтересовать, привлечь к себе молодых врачей, которые будут спасать жизни людей. Мы очень рассчитываем, что вы будете работать по выбранной специальности, - подчеркнул губернатор.

Обращаясь к участникам форума, Михаил Мурашко напомнил, что здравоохранение является одним из важнейших приоритетов государственной политики.

- Доступность и качество медицинской помощи является ключевой составляющей, - заметил он.

В числе главных составляющих управлением качеством здравоохранения министр назвал лицензионные требования, наличие квалифицированных кадров, материальную обеспеченность учреждений здравоохранения и стандартизацию процессов в медицинских организациях.  Принципиально важным аспектом современного здравоохранения, по мнению Михаила Мурашко, является цифровизация.

- Мы не переходим на использование компьютеров, мы не используем просто те или иные программные продукты, мы переходим в формат цифровой трансформации. Это принципиальное различие, потому что, когда мы находимся в режиме цифровой трансформации, мы перестраиваем процессы, - подчеркнул Михаил Мурашко.

Отметив актуальность и практикоориентированность прошедшего форума, он также напомнил, что «медицина – это отрасль, в которой достаточно активно идёт обмен знаниями», и сегодня она требует от врача много знаний, в том числе, и по сопряженным дисциплинам – химии, физике, экономике.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.06.2022 17:27 0 126
Тэги: область
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