В Калужской области 35 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 35 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 094, сообщили в воскресенье, 5 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы четыре человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 28 пациентов. Всего с болезнью справились 102 158 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3786 случаев коронавируса. За весь период - 18 351 851. Госпитализированы за сутки – 837. Выписаны – 3935, за весь период – 17 764 261. За последние сутки в стране от ковида умерли 75 человек, за все время – 379 520.

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