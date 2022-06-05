В Калуге за неделю родились 93 ребенка
В Калуге за неделю, с 30 мая по 4 июня, родились 93 ребенка – 50 мальчиков и 43 девочки. Об этом рассказали в городском загсе.
Среди младенцев были две двойни и одна тройня
Среди редких имен мальчиков в загсе отметили следующие: Филипп, Демид, Глеб и Святослав. У девочек: Камилла, Аделина, Лея, Эмира и Сандра.
В эти же дни в Калуге сыграли 82 свадьбы.
С начала 2022 года в городе появились на свет 1699 детей. Заключены 824 брака.
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