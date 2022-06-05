В Калуге за неделю родились 93 ребенка

В Калуге за неделю, с 30 мая по 4 июня, родились 93 ребенка – 50 мальчиков и 43 девочки. Об этом рассказали в городском загсе.

Среди младенцев были две двойни и одна тройня

Среди редких имен мальчиков в загсе отметили следующие: Филипп, Демид, Глеб и Святослав. У девочек: Камилла, Аделина, Лея, Эмира и Сандра.

В эти же дни в Калуге сыграли 82 свадьбы.

С начала 2022 года в городе появились на свет 1699 детей. Заключены 824 брака.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.