В Калужской области найден живым пропавший 35-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, 2 июня в Жиздре ушел в неизвестном направлении 35-летний мужчина, который не ориентируется в пространстве. В субботу, его удалось найти живым.

Днем 4 июня об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ранее волонтеры просили водителей проверить записи с регистраторов.

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