В Калужской области 31 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 059, сообщили в субботу, 4 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 11 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 24 пациента. Всего с болезнью справились 102 130 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4101 случаев коронавируса. За весь период - 18 348 065. Госпитализированы за сутки – 1493. Выписаны – 5132, за весь период – 17 760 326. За последние сутки в стране от ковида умерли 82 человека, за все время – 379 445.

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