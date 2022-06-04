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4 июня калужских коммунистов отправили на фронт Гражданской войны

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.06.2022 07:50 0 245
4 июня калужских коммунистов отправили на фронт Гражданской войны

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 июня.

1818 – родился Михаил Семенович Унковский (4.06 (23.05)1818 – 13(1).12.1863), старший сын Семена Яковлевича Унковского, известного русского флотоводца, губернского предводителя дворянства, директора Калужской гимназии и народных училищ губернии. В 1843 г. Михаила Семеновича по собственному прошению перевели в Калугу, где он занимал пост старшего чиновника особых поручений Калужской казенной палаты. Род Унковских внесен в VI часть дворянской родословной книги Калужской губернии.

1901 – в 2 часа пополудни в Теренинском переулке от неосторожного обращения с огнем обгорели стены внутри дома мещанина Савищева и потолок, снята железная крыша и попорчены водой печи.  Дом застрахован в 1500 рублей. Убытка заявлено на 600 рублей («Калужские губернские ведомости»).

1913 – «опечаленная проводами архиепископа Тихона, калужская паства радостно встретила нового архипастыря Георгия, назначенного на калужскую кафедру из ректоров С.-Петербуржской духовной академии» (епископ Калужский и Боровский с 13 мая 1913 г.)

1919 – вторая мобилизация калужских коммунистов на Южный фронт. Значительная часть мобилизованных выехала на фронт уже во второй половине мая 1919 года. Войска фронта начали августовское контрнаступление против армий Деникина (август — сентябрь 1919), вели бои против рейда белоказачьей конницы Мамонтова и Шкуро в тылу фронта (август — сентябрь 1919), под натиском противника отошли на север, оставив  Курск, Воронеж, Орёл. Затем войска фронта провели контрнаступление против армий Деникина.

1927 – в президиуме Калужского горсовета слушали «Акт комиссии по приемке модели бюста Карла Маркса, сделанного скульптором Ребровым. Постановили: акт приемки модели бюста утвердить, разрешение Реброву произвести отливку бюста, предварительно устранив подмеченные дефекты в соответствии с ранее представленным заказом» (из публикаций Ю. Сухоцкого).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.06.2022 07:50 0 245
Тэги: история калуги
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