Жители Калужской области вступали в фиктивные браки с иностранцами за 25-35 тысяч рублей

В Мещовском районе Калужской области аннулированы восемь браков граждан России с иностранцами. В пятницу, 3 июня, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснилось, безработные россияне соглашались на фиктивные свадьбы за вознаграждение в 25-35 тысяч рублей. При этом никто из них даже не присутствовал в загсе на церемонии регистрации.

Проверки по таким случая активировались в регионе после того, как в феврале вышли постановления, запрещающие иностранцам работать по патентам в нескольких отраслях.

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