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В Калужской области 54 женщины вышли замуж в возрасте старше 60 лет

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 03.06.2022 16:05 0 204
В Калужской области 54 женщины вышли замуж в возрасте старше 60 лет

За первые пять месяцев 2022 года в Калужской области 75 мужчин и 54 женщины вступили в брак в возрасте старше 60 лет. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Самому возрастному жениху было 84 года, его невесте – 81.

Самой возрастной невесте – также 84 года. Ее жениху – 75.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 03.06.2022 16:05 0 204
Тэги: общество статистика загс
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