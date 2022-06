ВТБ сообщает о прекращении программы депозитарных расписок

В условиях введенных в отношении Банка ВТБ (ПАО) санкций США и рядом других стран, а также учитывая положения Федерального закона №114-ФЗ от 16 апреля 2022 года, функционирование программы глобальных депозитарных расписок не представляется возможным.

По условиям депозитарного договора между ВТБ и The Bank of New York Mellon программа должна быть закрыта в течение 90 дней после направления банком-депозитарием уведомления о закрытии программы, что произошло 2 июня 2022 года. Таким образом, программа депозитарных расписок будет закрыта 1 сентября 2022 года.

Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции и все иные вопросы, связанные с закрытием программы депозитарных расписок, являются предметом отношений между держателями расписок и эмитентом расписок, The Bank of New York Mellon.

В связи с закрытием программы депозитарных расписок их листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) также будет прекращен.

