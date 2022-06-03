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Путешествуем дома – где в Калужской области чаще отдыхают жители

Опубликовано: 03.06.2022 15:08 0 339
Путешествуем дома – где в Калужской области чаще отдыхают жители

Tele2 проанализировала статистику работы сети за май и определил, где предпочитали отдыхать на выходных абоненты из Калуги. Самыми популярными населенными пунктами стали те, что расположены по направлениям на Перемышль, Сухиничи и Кондрово.


В этом году жители Калуги открыли сезон отдыха на природе позже обычного. Согласно данным оператора, клиентский трафик из города в районы по выходным начал активно расти лишь во второй половине мая, когда погода наконец стала по-настоящему теплой. 


Так, первую строку в рейтинге популярности заняли населенные пункты перемышльского направления – Колюпаново, Корекозево, Сильково, Горки, Поляна и другие. Они расположены в окружении живописного леса, неподалеку от пляжей реки Оки. 


Второе место получило направление на Сухиничи – больше всего абонентов отдыхало в Росве, Муромцеве, Тырнове и Кудринской. Бронза рейтинга у населенных пунктов по направлению на Кондрово. Это: Мстихино, Льва Толстого, Мишнево, Жилетово, Карцово. 


Статистика показала, что на дачных уикендах жители чаще всего потребляли интернет-трафик оператора для прослушивания онлайн-музыки и просмотра фильмов. При этом значительный интерес они проявляли к лентам видеосервиса Wink, которые можно смотреть бесплатно – в обмен на неизрасходованные минуты из тарифа через приложение «Мой Tele2». 


Отметим, что сервис по обмену минут на кино высоко востребован среди клиентов оператора по всей России: в 2021 году жители обменяли 117 млн минут и посмотрели таким образом более 1 млн фильмов. Кроме этого, абоненты активно используют и другие возможности – это обмен минут на скидку при покупке Xiaomi, доступ к услугам даже при минусовом балансе, вечные минуты и гигабайты, защита от нежелательных подписок и многое другое. Ознакомиться с ними можно на more.tele2.ru.

 

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Опубликовано: 03.06.2022 15:08 0 339
Тэги: новости компаний
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