Один пакет интернета на всех: владельцы смартфонов протестируют новый сервис

Оператор Tele2 запустил услугу «Общий интернет». Теперь клиенты могут давать доступ к своему пакету интернета другим пользователям и устанавливать доступный лимит для каждого человека.

Опция доступна участникам программы «Выгодно вместе». То есть клиентам достаточно объединиться в группу, за что они дополнительно получат скидку до 15% на ежемесячные платежи за связь. А затем в рамках функционала каждый сможет открыть доступ к своему пакету интернета остальным участникам.

Как отмечают в компании, новый сервис соответствует концепции «Другие правила». Оператор продолжает запускать для своих клиентов инновационные услуги, которые учитывают интересы пользователей.

Стоимость услуги «Общий интернет» – 100 рублей в месяц. Подключить ее просто в личном кабинете на сайте компании или приложении «Мой Tele2» во вкладке «Выгодно вместе».

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