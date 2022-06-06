Главная Новости Общество
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Один пакет интернета на всех: владельцы смартфонов протестируют новый сервис

Опубликовано: 06.06.2022 10:00 0 236
Один пакет интернета на всех: владельцы смартфонов протестируют новый сервис

Оператор Tele2 запустил услугу «Общий интернет». Теперь клиенты могут давать доступ к своему пакету интернета другим пользователям и устанавливать доступный лимит для каждого человека. 

Опция доступна участникам программы «Выгодно вместе». То есть клиентам достаточно объединиться в группу, за что они дополнительно получат скидку до 15% на ежемесячные платежи за связь. А затем в рамках функционала каждый сможет открыть доступ к своему пакету интернета остальным участникам. 

Как отмечают в компании, новый сервис соответствует концепции «Другие правила». Оператор продолжает запускать для своих клиентов инновационные услуги, которые учитывают интересы пользователей.

Стоимость услуги «Общий интернет» – 100 рублей в месяц. Подключить ее просто в личном кабинете на сайте компании или приложении «Мой Tele2» во вкладке «Выгодно вместе».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 06.06.2022 10:00 0 236
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Польза от занятий вокалом
Суши и роллы с доставкой на дом в Калуге
В чем польза медвежьей желчи?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru