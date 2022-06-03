Крупный медицинский форум в Калужской области собрал более 700 участников
В пятницу, 3 июня, на территории «Этномира» в Боровском районе стартовали VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации и I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени». Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.
В мероприятиях примут участие более 700 человек. Среди них 300 студентов, молодых врачей и ученых из нашего региона.
Основные темы: «Молодежная политика», «Профессионализм» и «Наука и инновации». Запланированы мастер-классы, семинары, деловые игры и тренинги.
Владислав Шапша планирует вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко принять участие в итоговом пленарном заседании.
- Важнейшая тема – кадрового обеспечения, - прокомментировал губернатор. - Для нашего региона она одна из ключевых в медицине. По целевому набору в ведущих медицинских ВУЗах страны обучается 713 студентов. Развиваем систему подготовки медицинских кадров в регионе. У нас действуют несколько программ и мер поддержки для молодых медиков. В том числе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
По словам Шапши, проведение такого масштабного форума поможет привлечь перспективные кадры в калужскую медицину.
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