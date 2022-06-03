В Калуге Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы
Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало данные о состоянии водоемов в Калуге. Пробы воды брались 30 мая.
Санитарным нормам соответствуют:
- Сероводородные озера,
- Андреевский Карьер,
- пруд в деревне Верхняя Вырка,
- водоем в деревне Лаврово-Песочня.
Не рекомендовано купаться в следующих местах:
- Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),
- Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
- Рождественские пруды,
- озеро Резвань,
- Яченское водохранилище (район бора).
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