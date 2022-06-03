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Приложение НПФ ВТБ стало доступно в NashStore

Опубликовано: 03.06.2022 14:00 0 189
Приложение НПФ ВТБ стало доступно в NashStore

Клиенты ВТБ Пенсионный фонд, использующие смартфоны на базе Android, могут скачать мобильное приложение НПФ ВТБ в NashStore. Инструкция по пользованию приложением доступна на сайте фонда. Сейчас приложение фонда также доступно в App Store, Google Play и AppGallery (для Huawei).
 
В мобильном приложении НПФ ВТБ можно заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с фондом и уплачивать добровольные взносы в режиме онлайн. Также оно позволяет клиентам получать информацию о состоянии своих счетов, открытых в НПФ ВТБ, проводить расчет будущей пенсии и заказывать необходимые документы. Чат с сотрудниками фонда работает круглосуточно в режиме онлайн. 
 
Программа НПО позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Данные средства, сформированные за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер клиент определяет самостоятельно. Заключить договор можно также в пользу своих близких, даже если они уже находятся на заслуженном отдыхе.
 
Важными преимуществами программы НПО являются гибкий график пополнения пенсионного счета, налоговые преференции и защита капитала при возникновении имущественных споров. При этом средства клиентов по договорам НПО защищены многоступенчатой системой финансовой устойчивости.

 

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Опубликовано: 03.06.2022 14:00 0 189
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