Главная Новости Общество
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

Опубликовано: 03.06.2022 11:22 0 134
ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

ВТБ присоединился к эксперименту по апробации технологии обмена машиночитаемыми доверенностями через блокчейн платформу ФНС России. В дальнейшем банк планирует запустить для предпринимателей онлайн-сервис выдачи новой формы электронной доверенности.

Сервис ВТБ будет включать функционал по созданию, отзыву и проверке машиночитаемых доверенностей. Клиенты смогут сформировать и подписать такую доверенность в личном кабинете интернет-банка для бизнеса. Данные доверителя будут заполнены автоматически, а представителя можно будет выбрать из ранее добавленных сотрудников. Пользователю нужно будет лишь указать срок действия доверенности, выбрать необходимые полномочия из выпадающего списка и подписать сформированный документ квалифицированной электронной подписью. После этого доверенность будет проверена, зарегистрирована и станет доступна для скачивания.

«Задача ВТБ – обеспечить полный комплекс услуг для бизнеса, необходимый для работы по действующему законодательству, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы переход на машиночитаемые доверенности был простым и удобным. Использование МЧД позволит сократить время на проверку полномочий клиента и избавит его от необходимости визита в офис для первичного предоставления доверенности. Участие в эксперименте ФНС по апробации технологии позволит нам настроить необходимые процессы, запустить сервис и в дальнейшем ускорить обслуживание своих клиентов», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

«При переходе на использование машиночитаемой доверенности важно создать экосистему, которая свяжет ключевых участников со стороны бизнеса и государства. Это позволит использовать единые технологии проверки полномочий. Для нас важно, что такой крупный игрок, как ВТБ, присоединился к эксперименту. Мы видим в таком сотрудничестве возможность реализовать для конечного потребителя максимально удобный и доступный сервис», − отметил Федор Новиков, начальник управления электронного документооборота ФНС России.

Обязательное применение машиночитаемых доверенностей юрлицами и ИП планируется ввести в России с 1 января 2023 года. Сотрудники организаций и предприниматели будут подписывать документы своей личной электронной подписью. Полномочия подписанта обеспечит машиночитаемая доверенность. Ее можно будет не прикреплять к каждому пакету документов, с контрагентом достаточно заключить соглашение о том, в какой системе она будет храниться.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 03.06.2022 11:22 0 134
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Что может предложить клиенту современная стоматология
Как открыть магазин по продаже очков и линз
Оснащение оптической мастерской

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru