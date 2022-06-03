В Калужской области 37 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 37 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 028, сообщили в пятницу, 3 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 23 человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 32 пациента. Всего с болезнью справились 102 106 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4188 случаев коронавируса. За весь период - 18 343 964. Госпитализированы за сутки – 2093. Выписаны – 5234, за весь период – 17 755 194. За последние сутки в стране от ковида умерли 78 человек, за все время – 379 363.

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