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3 июня калужский губернатор уехал на повышение в Москву

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.06.2022 07:50 0 159
3 июня калужский губернатор уехал на повышение в Москву

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 июня.

1761 - в Петербурге родился Дмитрий Маркович Полторацкий (23.05)3.06.1761 – 1818). Он вошел в историю как общественный деятель, статский советник, один из основателей Московского общества сельского хозяйства. В 1792 году купил село Авчурино в Калужской губернии, где завел образцовое сельское хозяйство. Здесь же он и умер в 1818 г.

В 1793 г. В Калуге во второй раз была открыта типография (первая типография открылась в 1786 г.). Именно 3 июня 1793 года был заключен контракт «с мещанином Котельниковым на открытие книжной лавки и типографии»

1893Александр Григорьевич Булыгин оставляет пост калужского губернатора, который занимал с 17.12.1887 г., в связи с назначением его губернатором Москвы. По инициативе Булыгина и на его средства в Калуге на Соборной площади (у Троицкого собора) была заложена аллея лиственниц и разбит сквер, названный Владимирским в честь посещения Калуги великим князем Владимиром Михайловичем. Сейчас – это часть парка культуры и отдыха. Высочайшим указом от 3 июня 1893 г. действительный статский советник князь Голицын был назначен калужским губернатором.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.06.2022 07:50 0 159
Тэги: общество история калуги
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