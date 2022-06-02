В Калужской области за неделю больше всего подорожали рис, колбаса и лук
В Калужской области за неделю, с 20 по 27 мая, зафиксирован существенный рост стоимости некоторых продуктов. Традиционный отчет в четверг опубликовал Калугастат.
За семь дней вареная колбаса подорожала на 8,3%, рис – также на 8,3%, лук – на 5,7%, картофель – на 4,1%.
При этом отмечает снижение цен на сезонные овощи. Помидоры за неделю подешевели на 13,3%, огурцы – на 13,2%. Капуста подешевела на 9,1%, свекла – на 5,6%.
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