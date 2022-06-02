В Калуге за май отпраздновали 120 свадеб

В мае на территории Калуги поженились 120 пар. В четверг, 2 июня, об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Впервые вступили в брак 81 мужчина и 78 женщин, повторно - 39 мужчин и 42 женщины.

Чаще всего создавали семью мужчины в возрасте от 25 до 34 лет и женщины - от 18 до 24 лет.

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