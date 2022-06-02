В Калужской области чиновник скрыл в декларации доход от продажи автомобиля
Заместитель главы администрации Бабынинского района указал неверные сведения в своей декларации о доходах за 2020 год. О выявлении нарушения в четверг, 2 июня, сообщила прокуратура Калужской области.
Он продал автомобиль «Шкода» за 470 тысяч рублей, а в договоре купли-продажи и в декларации указал 200 тысяч, чтобы уменьшить сумму налога.
- Чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности, - подчеркнули в прокуратуре. - Заместителем главы администрации в налоговой орган подана декларация с реальной суммой дохода от продажи автомобиля, а также оплачен налог с пеней.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!