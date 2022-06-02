В Калужской области чиновник скрыл в декларации доход от продажи автомобиля

Заместитель главы администрации Бабынинского района указал неверные сведения в своей декларации о доходах за 2020 год. О выявлении нарушения в четверг, 2 июня, сообщила прокуратура Калужской области.

Он продал автомобиль «Шкода» за 470 тысяч рублей, а в договоре купли-продажи и в декларации указал 200 тысяч, чтобы уменьшить сумму налога.

- Чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности, - подчеркнули в прокуратуре. - Заместителем главы администрации в налоговой орган подана декларация с реальной суммой дохода от продажи автомобиля, а также оплачен налог с пеней.

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