В Калуге начали пилить на металл пешеходный мост

В четверг, 2 июня, наш читатель Алексей сообщил о частичном разрушении пешеходного моста через реку Грязинка. Он расположен в лесу на дорожке между Анненками и Калугой-2.

По его словам, на мосту видны следы спила: кто-то начал обрезать ограждение и сдавать на металл.

В управлении городского хозяйства нам прокомментировали, что данный мост не находится на балансе города. Поэтому деньги на его восстановление не предусмотрены.

- Вместе с тем для обеспечения передвижения и безопасности на пешеходном мосту через реку Грязинка планируется провести мероприятия по закреплению поврежденного участка перильного ограждения, - заявили в горхозяйстве.

Работы планируется начать уже 2 июня и завершить до 19 июня.

- К сожалению, в условиях нынешней нестабильной ситуации отсутствует возможность проведения работ по восстановлению ограждения в полном объеме, - говорится также в сообщении управления. - Выполнение вышеуказанного вида работ будет рассмотрено при условии выделения дополнительного финансирования.

Мост соединяет два калужских района.

По словам нашего читателя, на мосту видны следы спила.

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