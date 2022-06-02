В Калужской области 26 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 26 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 991, сообщили в четверг, 2 июня, в федеральном оперативном штабе.
Госпитализированы пять человек.
Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.
Выздоровели еще 39 пациентов. Всего с болезнью справились 102 074 калужанина.
По всей России выявлен за сутки 4262 случая коронавируса. За весь период - 18 339 776. Госпитализированы за сутки – 1965. Выписаны – 4976, за весь период – 17 749 960. За последние сутки в стране от ковида умерли 85 человек, за все время – 379 285.
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