В Калужской области 26 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 26 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 991, сообщили в четверг, 2 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы пять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 39 пациентов. Всего с болезнью справились 102 074 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 4262 случая коронавируса. За весь период - 18 339 776. Госпитализированы за сутки – 1965. Выписаны – 4976, за весь период – 17 749 960. За последние сутки в стране от ковида умерли 85 человек, за все время – 379 285.

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