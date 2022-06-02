В Калужской области минимальная зарплата повысилась до 15 279 рублей

С 1 июня в Калужской области на 10% увеличены размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Теперь калужанам при полном рабочем дне не могут платить меньше 15 279 рублей в месяц.

Прожиточный минимум на душу населения составляет 13 363 рубля. При этом для пенсионеров он равен 11 492 рублям, для детей – 13 264, для трудоспособного населения – 14 565.

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