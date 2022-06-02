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В Калуге открыта детская Доска почёта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 08:47 0 153
В Калуге открыта детская Доска почёта

1 июня, в День защиты детей, юным калужанам были вручены свидетельства о занесении на детскую Доску почёта. 

Удостоены награды 22 школьника в номинациях «Интеллект», «Творчество» и «Спорт». Также отмечены три творческих коллектива: ансамбль танца «Джем», хореографический ансамбль «Акварель», оркестр русских народных инструментов ДШИ № 2 и футбольная команда «Торпедо-2010».

Поздравили ребят Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов. 

- Вы достигли больших высот в учёбе, творчестве и спорте, в таком юном возрасте вы уже стали примером и ориентиром для сверстников, – обратился к награждённым Юрий Моисеев. – Желаю вам счастья и благополучия! Самое главное –  не останавливайтесь на достигнутом, развивайте свои таланты и способности. Калуга гордится вами, уверен, вы ещё не раз прославите наш город своими успехами в науке и искусстве, спортивными победами! 

На детскую Доску почёта заносятся юные калужане в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спортивных учреждениях и детских школах искусств.

Доска почёта размещена на официальном сайте Городской Управы, а также опубликована в газете «Калужская неделя».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 08:47 0 153
Тэги: городская дума
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