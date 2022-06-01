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ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

Опубликовано: 01.06.2022 17:30 0 306
ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ. Финансирование на 350 млн рублей для  пополнения оборотных средств будет предоставлено крупнейшему в Краснодарском крае консервному заводу − «Русское поле Албаши» (ГК Ruspole Brands).
 
Новый инструмент рассчитан на предприятия реального сектора, которые не входят в перечни системообразующих организаций и не относятся к МСП. ВЭБ.РФ предоставляет поручительства в пользу российских банков для обеспечения платежных обязательств заемщиков для пополнения оборотных средств (за исключением рефинансирования ранее полученных кредитов и займов и выплаты дивидендов) на срок до одного года, а также для завершения реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов коммерческой недвижимости на срок до трех лет. Максимальная сумма кредита под поручительство составляет 10 млрд рублей.
 
«Партнерство с ВЭБ.РФ по расширенной программе предоставления поручительств увеличит число получателей господдержки. В первую очередь она направлена на производственные компании, которые сегодня перестраивают многие процессы и несут дополнительные расходы. Финансирование под поручительства ВЭБ.РФ позволит им продолжать активное развитие в новых условиях», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
 
Справка

Ruspole Brands - российское торгово-промышленное объединение, один из лидеров производства и продаж на рынке консервации. Предлагает продукцию торговой марки «Дядя Ваня».
 
Банк ВТБ (ПАО)

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Опубликовано: 01.06.2022 17:30 0 306
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