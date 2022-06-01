Прокуратура нашла виновных в загрязнении Протвы в Обнинске

В середине мая в Обнинске в Протву сбросили отходы из канализации. О результатах проверки в среду, 1 июня, рассказала прокуратура Калужской области.

Инцидент произошел на территории СНТ «Орбита».

Нарушения выявлены в действиях сотрудников одного из предприятий.

- Автоматическая система очистки решеток не обеспечила полную самоочистку, что привело к подтоплению подводящих каналов, а также части магистрального канализационного коллектора, - пояснили в прокуратуре.

В отношении должностного лица возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

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