В Калужской области еще 10 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 10 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 965, сообщили в среду, 1 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 14 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 20 пациентов. Всего с болезнью справились 102 035 калужан.

По всей России выявлен за сутки 4151 случай коронавируса. За весь период - 18 335 514. Госпитализирован за сутки – 2281. Выписаны – 5628, за весь период – 17 744 984. За последние сутки в стране от ковида умерли 83 человека, за все время – 379 200.

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