В Калуге за май родились шесть двоен и одна тройня

За май в Калуге родились 329 детей. Среди них 188 мальчиков и 141 девочка, сообщили в среду, 1 июня, в городском управлении ЗАГС.

В шести семьях родились двойни, в одной – тройня.

Первый ребенок по счету появился в 110 семьях, второй - в 121, третий и последующий - в 98 семьях.

Популярными именами в мае в Калуге для мальчиков стали Артём, Михаил, Иван и Матвей. Девочкам чаще всего давали имена Полина, София, Арина и Александра.

Чаще всего мамами и папами становились люди в возрасте от 30 до 34 лет.

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