В Калуге предупредили о штрафах за езду на мотоциклах по бору

Во вторник, 31 мая, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области напомнило о запрете на езду механизированного транспорта по территории Городского бора в Калуге.

- Особенно следует отметить мотоциклистов, не только нарушающих почвенный покров и пугающих обитателей бора, но и несущих угрозу находящимся там гражданам, - говорится в сообщении Минприроды.

Жителей Калуги просят сообщать о нарушителях. Информацию можно направлять на электронный адрес info@parki40.ru.

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