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В Калужской области насчитали рекордное количество поющих соловьев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.05.2022 16:13 1 263
В Калужской области насчитали рекордное количество поющих соловьев

Во вторник, 31 мая, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии подвели итоги акции «Соловьиные вечера-2022».

Поющих соловьев считали в течение двух недель – с 14 по 29 мая. Всего на интерактивную карту наблюдатели нанесли 155 точек, из которых 142 условно можно считать подтвержденными.

- Акция – хороший пример «народного мониторинга», - прокомментировал начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных регионального минприроды Юрий Галченков. - Нынешний год стал рекордным по отклику населения и количеству нанесенных точек. Их оказалось в два раза больше, чем годом ранее, и в полтора раза больше, чем в 2017.

Чаще всего соловьи встречались в Калуге – 120 штук. Из них на Пятницком кладбище – 13, в пойме реки Терепец от восточной окраины улицы Учхоз до путепровода на Московской - 11, в Березуйском овраге и Губернском парке - по семь.

В Тарусе заметили 28 поющих птиц. Также активно отмечали соловьев в Людиново и Обнинске.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.05.2022 16:13 1 263
Тэги: общество животные
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