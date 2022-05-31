Юным калужанам вручили паспорта в «Кванториуме»

31 мая, в преддверии Дня защиты детей Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова вручили паспорта граждан России 12 молодым калужанам.

Впервые торжественная церемония состоялась в детском технопарке «Кванториум».

Школьников ждал сюрприз – поздравление из Звездного городка. По видеосвязи ребят поздравил лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, пожелавший им успехов и светлой дороги в жизни

Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, для детей и родителей была организована экскурсия по технопарку.

- Мы постаралась сделать это важное событие в жизни ребят ярким и запоминающимся, уверен, все они получили массу позитивных эмоций, – прокомментировал Юрий Моисеев. – В нашем городе у молодёжи есть много возможностей для самореализации, и не последнюю роль в этом играет «Кванториум» – здесь дети смогут раскрыть свои таланты и способности, выбрать себе занятие по душе, а возможно в дальнейшем связать свою жизнь с наукой и исследованиями.

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